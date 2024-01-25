الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 11:27 صباحاً - أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الفلسطينيين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، إن عدد المستفيدين من المساعدات قد بلغ 311730 شخصا. وتشمل توزيع الطرود الغذائية والحقائب الخاصة بالمرأة والطفل والخيام.

وقامت الهيئة بتشغيل 11 مطبخا خيريا لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في محافظات رفح وخان يونس والوسطى.

وكانت دولة الإمارات قد بادرت بتقديم المساعدات الإغاثية مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليون دولار لدعم الفلسطينيين وذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاجات في مستشفيات الإمارات، واستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وأطلقت الإمارات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في القطاع، وأرسلت مساعدات طبية وإغاثية عاجلة، كما أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى غزة.

وتضمنت عملية «الفارس الشهم 3» إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، و6 محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر، ضمن «الفارس الشهم 3»، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، في حملتها الشتوية السنوية «أنتم الأيادي الدافئة»، حيث تتضمن نحو مليون و650 ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد القارس.