مدير مستشفى غزة الأوروبي: المنظومة الصحية في القطاع ”انهارت تماما”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 02:27 مساءً - قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى عزة الأوروبي، اليوم الخميس، إن هناك فرقًا طبية مُتخصصة تحاول الوصول إلى مجمع ناصر لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأضاف "العقاد" في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آليات ودبابات الاحتلال تحاصر مجمع ناصر وسيارات الإسعاف لا تستطيع نقل الجرحى، ونواجه نقصًا حادًا في عدد الطواقم الطبية والمستلزمات الأساسية بمجمع ناصر.

وأكد أنه لم يتبق من مرافق وزارة الصحة في غزة إلا مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر يومية في القطاع، يصل على خلفيتها المئات من الشهداء والمصابين يوميًا إلى المستشفيين.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت تمامًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

وأوضح أن القطاع الصحي يعاني نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، والاحتلال يمنع وصول شاحنات المساعدات إلى المستشفيات.

ويعيش القطاع الصحي في قطاع غزة، انهيارًا شديدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وحذرت منظمةُ الصحة العالمية، من مخاطر انتشار وباء في قطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك، دون أن تحدد نوع الوباء.