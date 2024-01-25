رئيس العراق يؤكد ضرورة وضع خارطة طريق لوقف العدوان الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 04:33 مساءً - استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس في قصر بغداد، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، أكد الرئيس، خلال اللقاء، أهمية العمل المشترك لتوطيد وتعزيز العلاقات بين العراق وإسبانيا، وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، كما أشاد بدور إسبانيا في دعم العراق لمحاربة داعش ضمن التحالف الدولي.

وأشار إلى أن العراق يتطلع لتعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك الآثار والسياحة والصناعة والطاقة المتجددة، موضحًا أن الحكومة العراقية تولي اهتماما خاصا لترسيخ الأمن والاستقرار، وتطوير وتوطيد العلاقات مع دول الجوار والعالم، كما دعا رجال الأعمال والشركات الاسبانية إلى العمل في العراق، والاستفادة من الخبرات المتبادلة وتجارب إسبانيا في مجال السياحة والآثار.

وشدد على ضرورة التنسيق الدولي من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة التي أضحت كارثة إنسانية، مؤكدا ضرورة العمل على تخفيف التوترات في المنطقة ومنع التصعيد واتساع رقعة الأزمات.

وأشار في هذا السياق إلى أن الأحداث في غزة وتداعياتها أصبحت تؤثر على المنطقة بصورة عامة وتهدد الأمن والسلم الدوليين، مشددا على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي والأوروبي على وضع خارطة طريق لوقف العدوان فورا، وإيجاد الحلول النهائية للقضية الفلسطينية، وبما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، عن سعادته بزيارة العراق، مشيرا إلى التزام إسبانيا بدعم أمن واستقرار العراق، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير الإسباني بالتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق على مستوى الأمن والاستقرار والتقدم في مجال الخدمات والإعمار، معربا عن رغبة الشركات الإسبانية في العمل في العراق.

وعبّر الوزير الاسباني عن شكره وتقديره للعراق حكومة وشعبا؛ لحماية البعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الإسبانية في بغداد.