أونروا : جيش الاحتلال يبلغ المحاصرين بمركز صناعة خان يونس بمغادرة المأوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 06:31 مساءً - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحاصرين في مركز صناعة خان يونس بمغادرة المأوى الذي قصفته دباباته، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في دوار الكويت أودت بحياة 20 شهيدا والعشرات من الإصابات الذين كانوا في انتظار مرور الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة، حينما باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف.