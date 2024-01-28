الخارجية القطرية: الاحتلال الإسرائيلى يعرقل إيصال المساعدات لقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 07:32 مساءً - أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولى بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، أن وصول المساعدات إلى العريش يعتبر أسهل الخطوات فيما يتعلق بتحرك المساعدات من دول العالم لقطاع غزة، لكن هناك العديد من العراقيل التى يضعها الاحتلال الإسرائيلى لتوصيل المساعدات إلى داخل غزة، فى انتهاك فاضح للمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يقع على عاتق الاحتلال فى هذه الحالة ضمان الوصول لمستويات كافية من الإمدادات والمساعدات.

وطالبت الخاطر - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) - بضرورة التعجيل فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة دون عوائق مع ضمان وصول مستويات كافية من الإمدادات.

وأشارت إلى أن عدد الشاحنات التى تعبر إلى غزة فى الوقت الراهن يصل فى بعض الأحيان إلى أقل من 100 شاحنة فى اليوم الواحد، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بحجم احتياجات القطاع من الإمدادات والمساعدات العاجلة، وأيضا بعدد الشاحنات التى كانت تعبر المعبر قبل العدوان الإسرائيلى على القطاع فى السابع من أكتوبر الماضي، والتى تصل فى المتوسط إلى ما بين 400 و 500 شاحنة يوميا.

وأوضحت وزير الدولة للتعاون الدولى بوزارة الخارجية القطرية أن المساعدات تتنوع بين الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطينى وبين مساعدات يمكن الاستغناء عنها فى المرحلة الحالية، وهو ما نسعى إليه فى الوقت الراهن، مؤكدة الحرص على وصول المساعدات الملحة والضرورية للشعب الفلسطيني، خاصة الطبية والغذائية، وأن قطر تراجع بصفة مستمرة الاحتياجات الضرورية والفعلية للفلسطينيين، حتى تتمكن من إدخال ما يحتاجه فعليا الشعب الفلسطينى فى غزة من مساعدات.