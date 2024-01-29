مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 12:31 مساءً - شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، اليوم الاثنين ، اقتحامًا من قِبَل مستوطنين إسرائيليين، وذلك وسط حماية من قوات الشرطة الإسرائيلية. ووفقًا لشهود العيان، فإن عشرات المستوطنين دخلوا الأقصى من باب المغاربة، حيث قاموا بجولات استفزازية داخل باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

تم منع المواطنين من الدخول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة بواسطة شرطة الاحتلال، مما أدى إلى انخفاض عدد المصلين للشهر الرابع على التوالي. وتعتبر هذه الاقتحامات جزءًا من سياسة متكررة تهدف لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، بحيث يتعرض للاقتحامات اليومية، عدا يومي الجمعة والسبت، بهدف تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، تشابها مع ما يحدث في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.