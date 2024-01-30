قيادى بحماس: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 06:35 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن قياديا بحماس أكد أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد بعد، والمسألة متروكة لعملية التفاوض.

أشار القيادي بحركة حماس إلى أنّ مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية"، لافتًا إلى أنّ عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد بعد والمسألة متروكة لعملية التفاوض.

أوضح أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين وفيما تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح المجندين، بينما تشمل المرحلة الثالثة تسليم الجثث، ووقف العمليات العسكرية طوال المراحل الثلاث.