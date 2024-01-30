الاحتلال ينفي اقتحام قواته مستشفى الأمل في خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يناير 2024 08:35 مساءً - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن قواته لم تقتحم مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذكرت وكالة رويترز أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: "لا يوجد اقتحام للمستشفى أو دخول إليه أو أي أمر للناس بالخروج تحت تهديد السلاح".

وكانت قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة “تحت التهديد بالسلاح والرصاص والقصف”.

وأشارت المنظمة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إن النازحين "مطالبون بإخلاء المبنى تحت تهديد السلاح"، مؤكدة أن فرقها والأفراد النازحين "في خطر شديد" حاليا.

وكان قال كريستيان ليندميير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وغيرها من الشركاء الإنسانيين العاملين في غزة، فإن العديد من الأشخاص "على حافة المجاعة" بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الحرب.

وكانت أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد امرأة وإصابة 9 آخرين بشظايا نيران دبابة إسرائيلية في محيط مستشفى الأمل، بمدينة خان يونس.

وأكد الهلال الأحمر، على مواصلة الأهالي الفرار من منطقة خان يونس متجهين إلى مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب قطاع غزة، والتي تعرضت هي الأخرى لقصف إسرائيلي اليوم.