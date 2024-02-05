مستشار الرئيس الفلسطينى: قصف الاحتلال لمساعدات الأونروا يزيد معاناة أهل غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 10:28 مساءً - تحدث الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، عن قصف بحرية الاحتلال الإسرائيلى لقافلة مساعدات غذائية لوكالة الأونروا، قائلا:" هذا ليس بجديد على جيش الاحتلال المجرم الذى يرتكب أعمال وحشية يوميا ويمنع دخول المساعدات لقطاع غزة ويتباهى بذلك، وما قام به ليزيد المعاناة الإنسانية التى يعيشها القطاع يوميا".

وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن قطاع غزة يعيش فى مجاعة ويعمل الاحتلال على إرهاقه أملا فى أن ينجح فى تمرير مؤامرته الخطيرة فى إفراغ غزة ودفعهم تحت الضغط والإكراه فى الخروج من القطاع.

ولفت محمود الهباش، إلى أن الاحتلال يضرب بجميع القرارات عرض الحائط ويدير ظهره للقانون الدولى والشرعية الدولية والأعراف الإنسانية والقيم والأخلاق الإنسانية، وليس غريبا أن تقف هذا الموقف من محكمة العدل الدولية وأعلنت أنها لن تتعاون مع هذه المحكمة.

تابع محمود الهباش، حتى الآن لم تنجح الولايات المتحدة فى تحقيق أى تقدم باتجاه حلحلة الأمور الناشئة عن العدوان الإسرائيلى والناشئة أيضا عن وجود الاحتلال وتفاقم الأوضاع بشكل عام، ومالم تأخذ أمريكا خطوة عملية باتجاه الحلحلة السياسية باتجاه فتح الأفق السياسى الذى يفضى بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقائمة على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية لن يحدث أى شئ جديد، إلا إذا اتخذت أمريكا إجراء جديد والاعتراف بالدولة الفلسطينية.