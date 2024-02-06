27 ألفا و585 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27585 شهيدًا و66978 مصابًا منذ 7 أكتوبر، بحسب وكالات.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.