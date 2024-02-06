الأونروا: استمرار تعليق تمويل الوكالة يحكم بالموت على الفلسطينيين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 01:28 مساءً - قال المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن اللجنة المستقلة المعينة من الأمين العام للأمم المتحدة ستبحث آليات تعامل الوكالة في «قضيه الحيادية» وسترى إن كانت الأونروا تطبق هذه المعايير أم لا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن تشكيل مجموعة مراجعة مستقلة لوكالة الأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وذلك بعد مزاعمَ إسرائيليةٍ بضلوع 12 موظفا بالوكالة في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال موظفو الأونروا المهددون بالفصل في بيان السبت «نعرب عن بالغ استغرابنا من القرار الذي يتحدث عن فصلنا من وظيفتنا وعملنا بناء على ادعاء كاذب من جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مشاركتنا في أحداث السابع من أكتوبر 2023».

وأشار المستشار الإعلامي للأونروا إلى أن قرار المانحين تعليق التمويل سيترك أثرا مدمرا على عمل الوكالة، إذ من المتوقع أن يستمر التحقيق فترة لحين إعلان النتائج، متسائلا: «ما الذي سيحدث وما نملكه من تمويل يكفي حتى نهايه هذا الشهر؟»

وأكد المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة أن الوكالة في غزه هي شريان حياه لكل الفلسطينيين وليس فقط للاجئين.

وتابع أبو حسنة قائلا: «إن إيقاف عمليات الأونروا وبالذات في غزه يعني أننا نحكم بالموت على هؤلاء السكان الذين لم يتبق لهم سوى الأونروا».

وحذرت الأونروا الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها بحلول نهاية فبراير/شباط الحالي حال استمرار الولايات المتحدة وعددٍ من الجهات المانحة المهمة في تعليق تمويلها.

بدورها، قالت دوروثي كلاوس مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان إن الوكالة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي حول المزاعم الإسرائيلية، جاهزا بحلول أوائل الشهر المقبل.

وأضافت كلاوس في تصريحات للصحفيين في لبنان أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تتوقع من المانحين الذين أوقفوا تمويلهم بعد ظهور الاتهامات أن يراجعوا قراراتهم بناء على التحقيق.

من جهته، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لفريق مراجعة مستقل لإجراء تقييم حول ضمان حيادية الأونروا والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها، معربا عن تطلعه إلى نتائج وتوصيات التقرير التي سيتم نشرها على الملأ.

وأكد لازاريني أن هذه المراجعة الخارجية المستقلة ستتم بالتوازي مع التحقيق الذي يجريه حاليًا مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، اعتبر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، كاظم أبو خلف، أن قرار تعليق التمويل المُقدّم للوكالة من كبار المانحين يشكل ضربة قاضية لجهودها.

وأضاف أبو خلف خلال مقابلة مع قناة الغد، السبت، أن الأونروا تعتمد بشكل كلي على تبرعات المانحين، لكن تعليق التمويل خطير للغاية.