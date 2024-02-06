استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن خفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، حافظت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 2025.24 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0216 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 في المائة إلى 2041.30 دولارا للأونصة.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق أربعة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 22.33 دولارا للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 952.44 دولارا والبلاتين 0.2 في المائة إلى 898.53 دولارا للأونصة.