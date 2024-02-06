وزير الخارجية اللبناني يستدعي السفير البريطاني على خلفية زيارة كاميرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 05:25 مساءً - استدعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول، وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة إلى بيروت.

استدعاء السفير البريطاني في لبنان

وحسب الوكالة المركزية فإن استدعاء بوحبيب للسفير البريطاني جاء على خلفية تخطي كاميرون وزارة الخارجية في زيارته الأخيرة.

وهذا الاستدعاء هو الثاني من نوعه، بعد حادثة مماثلة أدت إلى استدعاء رئيس البعثة في مارس 2023، لعدم احترام بريطانيا للأصول الدبلوماسية وعدم إبلاغ السفارة وزارة الخارجية بأمر الزيارة.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان أن كاميرون أنهى زيارته إلى لبنان والتي استمرت يوما واحدا، وهي أول زيارة رسمية له كوزير للخارجية، بعد زيارته السابقة كرئيس للوزراء في سبتمبر 2015، وزيارته الرابعة إلى الشرق الأوسط كوزير للخارجية.

والتقى كاميرون رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرولدو لازارو.

وخلال محادثاته أثار ديفيد كاميرون مخاوفه من التوترات المتزايدة على طول حدود لبنان مع إسرائيل وشدد على التزام المملكة المتحدة بدعم وقف تصعيد العنف.