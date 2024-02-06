جلسة مباحثات رسمية بين أمير الكويت وسلطان عمان حول الأحداث الجارية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 06:31 مساءً - عقدت بقصر العلم عصر اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة ترأس فيها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجانب الكويتي، فيما ترأس جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة الجانب العماني.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم ويعزز عالقات االخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الأزدهار والتطور والرخاء.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوكالة أنه ساد جلسة المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة.

حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأميرالكويت.