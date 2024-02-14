الهلال الأحمر في غزة: الاحتلال يريد الفلسطينيين بدون غذاء ولا مياه ولا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:31 مساءً - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس، إن الوضع في كل أرجاء القطاع أصبح كارثيًّا وبخاصة في مناطق شمال غزة.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة 'الغد'، اليوم الأربعاء، أكد 'النمس' أن 300 ألف فلسطيني يعيشون في مناطق شمال غزة دون غذاء ولا ماء ولا مواد طبية، موضحًا أن هناك صعوبات في تقديم الخدمات الصحية مع خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل.

وشدد على أن جيش الاحتلال يريد الفلسطينيين بدون غذاء ولا مياه ولا دواء، ما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية، كما يفاقم من التحديات الملقاة على مقدمي الخدمات الصحية والإغاثية.

وأوضح أن ما يحدث حاليًّا في خان يونس هو مزيد من الاعتداءات الإسرائيلية بحق المنشآت الصحية والكوادر الطبية، بهدف إخراج هذه المنظومة عن العمل بشكل كامل.

ولفت إلى أنّ وضع السكان بما في ذلك الجرحى والمرضى وصل مرحلة بالغة التعقيد، في إطار ما تمارسه قوات الاحتلال من عقاب جماعي ضد الفلسطينيين.