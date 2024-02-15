رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يستقبل السفير إيفجيني شيستاكوف نائب وزير خارجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 02:29 مساءً - أستقبل السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري سعادة السفير/ إيفجيني شيستاكوف، نائب وزير خارجية جمهورية بيلاروس، والوفد المرافق له، وذلك يوم الخميس الموافق 15/2/2024 في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

وقد تناول اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية بيلاروس في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2007. وقد أعرب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية السفير الدكتور/ خالد منزلاوي عن تقدير الأمانة العامة لمواقف مينسك وسلوكها التصويتي الإيجابي حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكداً اهتمام الأمانة العامة بمواصلة تعزيز آليات التعاون مع جمهورية بيلاروس.