تواصل أعمال مبادرة اليمن السعيد التسويقية بصنعاء

تواصل أعمال مبادرة اليمن السعيد التسويقية بصنعاءتتواصل في حديقة السبعين بالعاصمة صنعاء أعمال وعروض مشروع مبادرة اليمن السعيد التسويقية للمشاريع الصغيرة والانتاجية للاسبوع الثاني، ل 37 مشروع صغير وأسرة منتجة لمختلف المنتجات المحلية، الذي تنفذه الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بالشراكة مع إدارة الحدائق والمنتزهات بأمانة العاصمة ومؤسسة بنيان التنموية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، أن المبادرة تعتبر حاضنة أعمال تسويقية تسعى لإنشاء مشاريع ناجحة وقابلة للنمو والمنافسة، حيث تم اختيار 37 مشروع صغير وأسرة منتجة من 500 مشروع كدفعة ثانية، وأن الهيئة بالشراكة والتعاون مع الجامعات وطلاب الجامعات تسعى لمدة 6 أشهر لرفع القدرات في مجال التسويق والقدرات الفنية والتغليف والهوية البصرية، حتى تكون منتجات قادرة على الحضور والمنافسة في السوق خاصة أن المنتجات الحالية محلية بديل للمنتجات التي أُعلن عن مقاطعتها كواجب ديني وقومي وأخلاقي نصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني وبدعم واسناد امريكي وبريطاني.

وقال الكبسي إن تنمية المشاريع الصغيرة وتطويرها تحتاج الى جهود كبيرة وأن مسؤولية ذلك على الجميع سواء جهات حكومية أو مجتمع مدني أو المجتمع بشكل عام لدعم المنتج المحلي لتطويره وتنميته حتى تكون مشاريع كبيرة يستفيد منها البلد والمجتمع والاقتصاد الوطني على طريق السعي نحو الاكتفاء الذاتي، كذا تقديم الملاحظات التي من شأنها الاسهام في رفع مستواها وتكون منافسة في السوق.

وحول امكانية إسهام الهيئة بتوسيع جهودها للحد من إغراق السوق المحلي بالمنتجات الخارجية خاصة الاصناف المماثلة للتي تنتجها اليمن أضاف الكبسي "نحن نسير بمسارين.. الأول رفع جودة المنتج المحلي بحيث يكون منافس، والثاني التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة في ما يخص عملية التوازن بين الاستيراد والتصنيع المحلي بحيث لا يضر بالمنتج المحلي والاقتصاد الوطني".

وعبر الكبسي عن شكره لكل الجهات التي تتعاون لإنجاح هذا المشروع سواء وزارة الصناعة والتجارة التي وعدت بمنح التراخيص والرسوم مجاناً لهذه المشاريع، أو الهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس التي قدمت الفحص والتدريب المجاني، وكذا مؤسسة بنيان التنموية وأمانة العاصمة ممثلة بإدارة الحدائق، آملاً أن يلتحق اصحاب المشاريع الصغيرة بهذه المبادرة والاستفادة من مشاريع رفع القدرات التي تنفذها الهيئة بالشراكة والتعاون مع الجهات السالف ذكرها.

