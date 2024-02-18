الحكومة الكويتية تنفي اعتزامها تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 فبراير 2024 08:29 مساءً - نفى المتحدث باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمي، اليوم الأحد، شائعات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن العجمي قوله: «إنه تم خلال الأيام الماضية تداول بعض الأخبار بشأن تعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية».

وأكد المتحدث أن تداول مثل هذه الأنباء «يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف»، مطالبا مواطنيه بعدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار و«التمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل».

كما طالب العجمي الكويتيين «بتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت»، مشددا على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.