الذهب عالمياً يسجل مكاسب أسبوعية
ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، مسجلة أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تراجع الدولار الأمريكي.
وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن العقود الآجلة للذهب ارتفعت عند التسوية بنحو 0.8 في المائة إلى 2046.3 دولار للأونصة.
وجاءت مكاسب الذهب على الرغم من تصريحات مسؤولي الفدرالي على مدار الأسبوع بأن البنك قد يستغرق فترة أطول قبل أن يبدأ خفض الفائدة.
وسجل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع أول خسائر أسبوعية في حوالي شهرين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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