السعودية ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا عبر الحدود البولندية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 مساءً - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة، التي يديرها مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى مطار زوسوف البولندي الواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، استعدادًا لعبورها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وذلك في إطار جهود المملكة السعودية لتقديم المساعدة والإغاثة للشعب الأوكراني.

وأوضح المركز في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن الطائرة الإغاثية تحمل حمولة مكونة من مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي يبلغ 60 طنًا، وتأتي هذه المساعدات ضمن استجابة المملكة للأزمة الإنسانية التي يشهدها الشعب الأوكراني.

وأكد المركز أن هذه الجهود تأتي في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود في تقديم المساعدة للمحتاجين والمتضررين حول العالم، في مواجهة مختلف الأزمات والمحن التي يمرون بها، وتجسيدًا للتضامن الإنساني والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية.