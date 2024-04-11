33545 شهيدا سقطوا جراء العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أبريل 2024 03:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33545 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 76094 مصابًا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن 63 مواطنًا ارتقوا، وأصيب 45 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين لا زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 188 على التوالي، الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

ومنذ الليلة الماضية، كثفت قوات الاحتلال قصفها الجوي والمدفعي على شمال النصيرات مع بداية توغل بري، ووصلت إصابات إلى مستشفى العودة جراء قصف مدفعي للمخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.