لبنان: إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي أمام جميع الطائرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 10:28 صباحاً - أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية، إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت صباح اليوم الأحد أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة من المطار وإليه.

وذكرت المديرية - في بيان اليوم /الأحد/ أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - "أنه التزاما بالقرار الذي صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية يوم أمس، والذي قضى بإغلاق المجال الجوي اللبناني أمام حركة الطيران، ابتداء من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل أمس حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، أعادت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عند الساعة السابعة من صباح اليوم أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة من المطار وإليه".