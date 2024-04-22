هجوم بمسيرة على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 10:28 صباحاً - أفادت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، اليوم الاثنين، بأن هجومًا بمسيرة استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق.

وفي وقت سابق، أعلن باتريك رايدر، الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغ 130 هجومًا منذ 17 أكتوبر 2023.

وأشار "رايدر" إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجومًا، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجومًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة التوتر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي اتسعت رقعتها لتشمل صراعًا مباشرًا بين إسرائيل وإيران، تبادل الجانبان على إثره الضربات المباشرة خلال الأسبوع الماضي.