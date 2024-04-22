من أجل عالم متحد: المؤتمر الدولي الخاص بدور الثقافة الإعلامية والمعلوماتية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 02:25 مساءً - في خطوة تعكس الدور الحيوي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية في تعزيز التفاهم والسلام العالمي، يستضيف مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل السلام العالمي" والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع تحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية، وبالتعاون مع جامعة أوتونوما برشلونة.

ويُعقد المؤتمر في الفترة من 22 إلى 24 أبريل، ويجمع خبراء دوليين وممثلين عن المنظمات الإعلامية والثقافية لمناقشة كيفية استخدام الإعلام والمعلومات كأدوات للتقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار والتفاهم الثقافي.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهمية الثقافة الإعلامية في تشكيل الوعي العام وتوجيه الرأي العام نحو قضايا السلام والتعايش السلمي، وكذلك دور التكنولوجيا والمعلومات في تحقيق هذه الأهداف.

ويتناول المؤتمر الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الثقافة الإعلامية والمعلوماتية في تشكيل الوعي العام وتوجيه الرأي العام نحو دعم قضايا السلام والتعايش السلمي. كما يبحث المؤتمر كيفية استخدام الإعلام كأداة للتقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار والتفاهم الثقافي.

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهمية التربية الإعلامية في تنمية مهارات التحليل النقدي للمحتوى الإعلامي وتعزيز القدرة على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة، وهو ما يعد ضروريًا لبناء مجتمعات مسالمة ومتفاهمة.

من المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في تطوير استراتيجيات إعلامية فعّالة تدعم السلام والتفاهم العالمي.