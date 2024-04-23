اليوم الـ200 للعدوان.. شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة من قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:28 صباحاً - أفاد بشير جبر، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات الاحتلال قصفت بكثافة عددًا من المناطق وسط القطاع.

وأكد "جبر" أن مدفعية وزوارق الاحتلال قصفت كذلك مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات، نتيجة العدوان المُتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 200.

كما تواصل القصف المدفعي العنيف من مدفعية ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى سقوط 3 شهداء على الأقل ونحو 10 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ووقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، نقلوا جراءها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإطلاق نار بشكل مُكثف من آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.