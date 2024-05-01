استشهاد أسرة مكونة من 5 أفراد جراء قصف منزلهم بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 06:31 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستشهاد أسرة مكونة من 5 أفراد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في غزة.

وفي سياق آخر، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن إسرائيل حسمت موقفها بخصوص صفقة التبادل، وهي لا تريد إتمام هذه الصفقة، وهذا يتبين من خلال التصريحات المتلاحقة لوزراء في "الكابينيت" المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من ضمنها تصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي قالت إننا لم نبق كل إنجازات هذه الحرب في سلة المهملات مقابل الإفراج عن 22 أو 33 من المحتجزين.