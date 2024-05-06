مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس قدمت ذريعة مجانية لنتنياهو لمواصلة عدوانه على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 07:32 مساءً - قال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن حماس قدمت ذريعة مجانية لنتنياهو لمواصلة عدوانه على قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف:" الشعب الفلسطيني وحده يدفع ثمن المغامرات السياسية غير المحسوبة لحركة حماس".

وأشار إلى أن مصر تواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبذل جهودا كبيرة للدفاع عن الفلسطينيين.

وأكد أن إسرائيل وحماس تتحملان نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة.

والتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، لوقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين في البيت الابيض في وقت لاحق في لقاء تتضائل فيه احتمالات التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضحت رويترز عن دبلوماسي أردني، أن اجتماع اليوم بين بايدن والملك عبدالله غير رسمي بشكل خاص ويأتي ذلك الاجتماع في وقت تمر فيه رفح من قصف قوات الاحتلال وتوغل العسكري جنوب قطاع غزة.

وكان آخر اجتماع بين بايدن والملك عبدالله في البيت الأبيض في فبراير، وناقشا خلاله الأزمة التي تواجه الشرق الأوسط وهي الهجوم البري الإسرائيلي المدمر والساحق المهدد بكارثة إنسانية بجنوب غزة.

وطالب الكثير من الدول العربية، إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي مع حدوث مجازر للمدنيين بشكل كبير وازدياد القتلى والمصابين

ومنذ اشتعال فتيل الحرب في أكتوبر الماضي غير مسبوق على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 كرهائن، ومجزرة إنسانية في قطاع غزة أدى إلى مقتل أكثر من 30000 ألف وإصابة أكثر من 72000.

وان آخر تصريح من الرئيس بايدن بوقف العملية على رفح من خلال لقائه مع نتنياهو في فبراير الماضي، ومنعه توريد الأسلحة له.