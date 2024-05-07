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انخفاض مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الثلاثاء عند مستوى 4778.59 نقطة منخفضا 13.1 نقطة وبنسبة 0.27 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4791.67 نقطة. انخفاض مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الثلاثاء عند مستوى 4778.59 نقطة منخفضا 13.1 نقطة وبنسبة 0.27 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4791.67 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و216 ألفا و840 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 39.5 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و305 آلاف و495 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.059 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.40 مليار ريال عماني .

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