الجامعة العربية: فرق التمريض في غزة والسودان تتحمل أعباء كبيرة في ظروف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 01:28 مساءً - أشادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، بفرق التمريض في الدول العربية وخاصة في قطاع غزة والسودان، التي تتحمل أعباء كبيرة في ظروف استثنائية كارثية غير مسبوقة وانهيار كامل لنظمهم الصحية.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة- في بيان، اليوم /الأحد/؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام- إن احتفال هذا العام يأتي هذا العام تحت شعار "الممرضون والممرضات معاً قوة من أجل الصحة العالمية"، للتأكيد على أهمية دور مهنة التمريض، والتفكير بالأولويات الاستراتيجية لتعزيزها والنهوض بها.

ولفتت إلى ضرورة التنبيه للاستثمار في المهنة لتعزيز النظم الصحية، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مهنة التمريض من خلال الاستراتيجية العربية التي أقرها للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة، بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط".

ونوهت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب وتنفيذاً لقرارات المجلس ذات الصلة تتابع باستمرار وعن كثب مع الدول العربية الأعضاء للاستفادة من الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة، ومخرجاتها والعمل على تحديث استراتيجياتها الوطنية.

وأشارت إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب وإيماناً منه بأهمية مزاولة مهنتي التمريض والقبالة وتواصل نقص عدد العاملين الأمر الذي يؤثر سلباً على خطط الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، قد اعتمد القانون الاسترشادي الخاص بمهنتي التمريض والقبالة، والذي يهدف إلى تدعيم التشريعات الوطنية في اليوم العالمي للتمريض.