حركة فتح: مصر تقف مع الفلسطينيين لحظة بلحظة لوقف العدوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 07:28 مساءً - قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، مساء اليوم الأحد، إن مصر تقف مع الفلسطينيين لحظة بلحظة، لوقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدا أن نتنياهو لا يريد أن يمنح أي فلسطيني سواء في رفح الفلسطينية أو خارجها الأمان، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد موقع والا العبري، في تقرير له اليوم الأحد، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تحذر من تآكل الإنجازات في غزة.

وقال الموقع العبري: إن تقديرات جيش الاحتلال أشارت إلى احتمالية تآكل الإنجازات في قطاع غزة بسبب تعثر المفاوضات بشأن إعادة المختطفين.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 35 ألفا و34 شهيدا، و78 ألفا و755 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفجر اليوم الأحد استشهد 9 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة الحشاش في منطقة عريبة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة.