ملك البحرين: قمة المنامة تعقد وسط حروب مأساوية وتهديدات تمس أمتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 03:31 مساءً - قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين تنعقد في ظروف بالغة التعقيد، في منطقة الشرق الأوسط في ظل حروب مأساوية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف ملك البحرين خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة في المنامة، اليوم الخميس، أن مصلحة الشعب الفلسطيني تركز على وحدة صفه كهدف منشود، لافتًا إلى أنه في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تبرز الحاجة لبلورة موقف دولي موحد يعتمد على التضامن لوقف الحروب وإحلال السلام العادل.

وأعرب عن دعم بلاده الكامل للاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها بالأمم المتحدة، مضيفًا: "نجدد العزم بمستقبل واعد للأمة العربية نستبشر فيه الخير لشعوبها ودول العالم كافة".

وشدد العاهل البحريني على أن "خيار السلام في المنطقة استراتيجي لا غنى عنه؛ لتعزيز الاستقرار بالمنطقة"، مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية تظل هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

ودعا عاهل البحرين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، كي تنعم شعوب المنطقة بجوهر التنمية الشاملة القائمة على العدالة والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان.

وتُشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثًا سياسيًا بارزًا له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت، إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمةٍ عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيدًا من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة، بقيادة ملك البحرين، في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية وتوسعة آفاقها، ودعم مسيرة الدول العربية؛ خدمةً لتطلعات أبنائها وتعزيزًا لأمنها واستقرارها بشكلٍ خاصٍ والمنطقة بشكلٍ عامٍ.