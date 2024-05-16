رئيس المجلس الرئاسى يعلن انضمام ليبيا لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 04:28 مساءً - أكد رئيس المجلس الرئاسي بليبيا محمد يونس المنفي أن ليبيا تلتزم بموقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في غزة و فلسطين عموما .



وأضاف خلال كلمته في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين أن "نجدد ادانتنا الشديدة للعدوان الغاشم علي قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية بحق عشرات الآلاف ، ونشير الي انضمام ليبيا الي جنوب أفريقيا في الدعوي المرفوعة في ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأضاف المنفي: "أشيد بجهود الجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط في دعم ليبيا واستقرارها" .