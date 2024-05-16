الكويت تدعو مجلس الأمن لتبني قرار منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن بلاده تدعو مجلس الأمن لتبني قرار بمنح دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وترحب في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 9 مايو 2024، كما تؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية بالبحرين: «تواجه منطقتنا العربية تحديات جسام ومخاطر محدقة وتطورات متسارعة وحالة من عدم الإستقرار تستوجب منا جميعًا المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهتها، وبناء تصورات واضحة تحقق الأهداف المنشودة لمنظومتنا العربية للتطوير بالشكل الذى يلبي طموحات شعوبنا في تعزيز متطلبات الأمن والاستقرار».

وتابع: «نؤكد موقفنا الثابت في دعمنا لمبدأ حرية الملاحة في المياة الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي وإتفاقية قانون البحار وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وتأمين خطوط إمدادات الطاقة، كما نؤكد إدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التى تنتهك سيادة إيًا من الدول العربية الشقيقة، مشددين على مبادىء الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول وإحترام العهود والمواثيق».