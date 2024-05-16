السعودية والكويت تبحثان سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 05:25 مساءً - بحث ممثل أمير دولة الكويت أحمد عبدالله الصباح مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سبل تعزيز وتطوير الشراكة القائمة ودعمها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما الموحدة

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بحث الجانبان السعي نحو المزيد من التعاون في كافة المجالات، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وجاء ذلك خلال لقاء علي هامش مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.