الذهب يلمع للأسبوع الثاني

الذهب يلمع للأسبوع الثانيارتفعت أسعار الذهب، عند التسوية مدعومة بإجراءات التحفيز الصينية، مسجلة مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، بفضل تجدد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، كما اخترقت الفضة حاجز 30 دولاراً للأونصة في أعلى مستوى خلال 11 عاماً.

وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن الأسعار الفورية للذهب ارتفعت إلى 2414.41 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال تعاملات الجمعة عند التسوية بنسبة 1.3 في المائة إلى 2417.40 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 في المائة إلى 30.66 دولار للأونصة بعد أن تجاوزت مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 30 دولاراً.. وآخر مرة وصلت فيها الفضة إلى مستوى 30 دولاراً كانت في أوائل عام 2021، لكن الحفاظ عليه لفترة طويلة استعصى عليها لأكثر من عقد من الزمن.

وزاد البلاتين 1.8 في المائة إلى 1076.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في عام يوم الخميس.. وارتفع المعدن ثمانية في المائة حتى الآن هذا الأسبوع بسبب استمرار العجز الهيكلي.. كما ارتفع البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1006.95 دولار.