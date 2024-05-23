الصحة الفلسطينية: 35800 شهيد و80011 مصابا منذ 7 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية زيادة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35800 شهيد و80011 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالاتت، إنه لا يعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف أن المدعي العام للجنائية الدولية يحاول إنكار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واستعادة المحتجزين.

وقال المدعي العام للجنائية الدولية، إن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج.

وزعم يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف جالانت يمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "لن تمنعنا أي قوة على الأرض من إعادة المحتجزين في قطاع غزة والقضاء على حـمـاس".

جدير بالذكر، أن المدعي العام للجنائية الدولية حمل رئيس حكومة الاحتلال، ووزير دفاعه المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة التي ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين.