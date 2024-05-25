البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس النواب الليبي وسام التميز العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 11:25 صباحاً - كرم البرلمان العربي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمنحه وسام التميز العربي الذي يمنحه البرلمان العربي لرؤساء البرلمانات والوزراء ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي انطلقت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي - في كلمته خلال التكريم- إن البرلمان العربي يتشرف بتكريم قامة برلمانية وطنية وقومية شامخة وهو المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بوسام التميز العربي الذي يمنحه البرلمان العربي لرؤساء البرلمانات والوزراء, ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وأضاف أن تكريم المستشار عقيلة صالح يأتي تقديرا لدوره الرائد في تعزيز العمل البرلماني العربي ومواقفه العروبية الخالصة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات فضلا عن تفانيه في خدمة وطنه وقيادته الحكيمة لمجلس النواب الليبي في مرحلة مهمة وصعبة تمر بها دولة ليبيا الشقيقة والتي تحتاج فيها إلى جهد وتفاني المخلصين من أبنائها الأوفياء الأبرار مثل المستشار صالح عقيلة.

وذكر العسومي أن الخبرة البرلمانية العريقة التي يتمتع بها المستشار عقيلة صالح فضلا عن مسيرته الحافة بالعديد من الإنجازات والإضاءات على المستويات الوطنية والعربية والدولية تجعله إضافة نوعية للدبلوماسية البرلمانية العربية وقيمة مضافة لمسيرة العمل العربي المشترك, خاصة على المستوى البرلماني.

وجدد العسومي التهنئة للمستشار صالح عقيلة بمناسبة هذا التكريم المستحق, متمنيا له دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرته الحافلة بالكثير من العطاء والانجازات.