وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي مُقترح وقف إطلاق النار في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اليوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ناقشا خلاله أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن الوزير بن فرحان أكد إلى بلينكن، دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.

وجاء في بيان للوزارة أن الأمير فيصل عبّر عن تأييد السعودية للجهود الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن.

وناقش الوزيران مقترحا أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الوضع في غزة وتبادل الأسرى.

وأكد وزير الخارجية السعودي ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.