الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم المنتدى العربي الثالث للبيئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 01:28 مساءً - ينظم قطاع الشؤون الاقتصادية (إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية) بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مكتب غرب اسيا، وباستضافة من المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة "المنتدى العربي الثالث للبيئة" الذي يعقد في مدينة الرياض يومي 3-4/6/2024 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات.

يعقد المنتدى تحت عنوان "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود" حيث يهدف إلى الخروج بتوصيات فنية بشأن الموضوعات البيئية الناشئة أو الملحة وذات الأولوية للمنطقة العربية، والتي ستساهم في توفير المعلومات عن الموضوعات التي سيتم ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. كما يمثل المنتدى حلقة الوصل الإقليمية لتمكين الدول العربية من توحيد الرؤي ودعم المنطقة العربية دوليا في وضع الاجندة العالمية للبيئة وفق أولويات واهداف المنطقة من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

يشارك في اعمال المنتدى ممثلين رفيعي المستوي ومختصين من الدول العربية، ومشاركين من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية الإقليمية إضافة الى منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.

كما يقام على هامش اعمال المنتدى معرض للترويج لأهم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية والقطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على اهم المشاريع والمبادرات البيئية لرفع مستوي الوعي البيئي. وتشارك جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة المعنية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة) بأجنحة لعرض أنشطتهم في هذا المجال.