الكويت.. ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 01:28 مساءً - استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، بقصر السيف، ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبًا للأمير.

وقال أمير الكويت: "الأخ الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد، نهنئكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ومن جانبه؛ قال الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد: "الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تلقيت بأصدق معاني التقدير والعرفان أمركم السامي بتزكيتي وليًا للعهد، مُثمنًا ببالغ الاعتزاز لإرادتكم السامية وعميق الشكر لثقتكم الغالية"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف "استشعر شرف التكليف وعظم المسؤولية التي أنيطت بي وثقل الأمانة التي أحمل في عنقي أتحملها أمام الله ثم أمامكم وأمام الشعب الكويتي العزيز فإنني أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دومًا وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين متفانيًا بخدمة وطني أمينًا على مصالحه محافظًا على أمنه واستقراره راعيًا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدًا في رفعته وتقدمه ملتزمًا بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكًا بثوابتنا الوطنية الراسخة".

حضر مراسم أداء القسم الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.