سرايا القدس تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 05:25 مساءً - أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني مساء اليوم الأحد استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفتين من نوع RBG جنوب مدرسة خولة برفح واشتعلت النيران فيها.

من ناحية اخرى ذكرت سرايا القدس اليوم الأحد، أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة البراهمة غرب مخيم يبنا بمدينة رفح الفلسطينية، وسط استمرار الاشتباكات في المنطقة.

القسام تستهدف جرافتين عسكريتين برفح

من جانبها أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - أن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بقذيفتي تاندوم في شارع بوابة صلاح الدين بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، وذلك في ظل مساعي دولية لتنشيط المفاوضات لوقف الحرب على غزة.