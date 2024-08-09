الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات حول احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2.421.31 دولار للأوقية، وذلك بعد أن ارتفع بأكثر من 1% يوم أمس الخميس.
ويبدو أن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ السابع من يونيو، حيث تراجع بنحو 3% يوم الاثنين مع تعديل المستثمرين لمراكزهم وسط عمليات بيع واسعة للأسهم.
كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% لتصل إلى 2,460.80 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 27.66 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 937.65 دولار، وزاد البلاديوم 0.8% ليصل إلى 930.08 دولار.
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