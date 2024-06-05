ارتفاع أسعار الذهب بدعم ضعف الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية، لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالية بشأن السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2335.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجعت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2355.50 دولار.
وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 29.69 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.24 دولار، وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 924.12 دولار.
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