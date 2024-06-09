إصابة سفينة بمقذوف مجهول جنوب غرب عدن في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 12:31 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقارير عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول في الجزء الخلفي على بعد 70 ميلًا بحريًا جنوب غربي عدن اليمنية، ما أدى إلى نشوب حريق.

وأضافت الهيئة: "عملية تحجيم الأضرار جارية، ولم يبلغ ربان السفينة عن وقوع إصابات وتتجه السفينة إلى الميناء التالي"، بحسب "رويترز".

وتشنّ جماعة الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظًا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قِبالة البلاد منذ أشهر؛ تضامنًا مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مُسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، منذ نوفمبر الماضي.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن؛ لتسلك طرقًا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.