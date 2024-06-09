ارتفاع عدد ضحايا مجزرة النصيرات إلى 274 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 03:31 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة مخيم النصيرات، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، إلى 274 شهيدًا فلسطينيًا و698 إصابة، منها حالات وُصِفَت بالحرجة.

وأكدت السلطات الصحية في غزة، في بيان، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا وُصِفَ بالهمجي والوحشي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أمس السبت، مستهدفًا المدنيين بشكل مباشر.

ووفق وكالة "وفا" الفلسطينية، منذ اللحطة الأولى للعدوان على المخيم شُوهدت العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل، مضيفة أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الوصول إليهم، بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال.

وأوضحت أن جيش الاحتلال استخدم عشرات الطائرات الحربية وطائرات "الكواد كابتر" والطائرات المروحية، في شنّ عدة غارات، بينما تقصف الدبابات المنازل، في الوقت ذاته، وبنية مبيتة للاحتلال بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين في منازلهم ومراكز النزوح.

من جهتها، نددت عدة دول عربية وإسلامية وكذا منظمات دولية، بالعدوان على مخيم النصيرات، والتي وصفتها بالمجزرة الدامية، التي تمثل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني.