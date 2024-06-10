ولي العهد الكويتي يتوجه إلى السعودية.. غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 10:28 صباحاً - يعتزم ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح زيارة المملكة العربية السعودية غدًا الثلاثاء.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فمن المقرر أن يغادر ولي العهد الكويتي والوفد الرسمي المرافق له غدًا الثلاثاء متوجهًا إلى السعودية في زيارة رسمية.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى له، عقب توليه منصب ولي العهد في الكويت.

والأسبوع الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.

وذكرت وكالة "كونا"، أن مجلس الوزراء بايع الشيخ صباح ولياً للعهد في البلاد.

وأدى الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بعد تعيينه وليا للعهد.