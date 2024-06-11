حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 01:32 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تصديه لطائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلق باتجاهها صاروخ أرض – جو، وهو الأمر الذي أجبرها على التراجع فورًا، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال حزب الله في بيانٍ له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدّت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء لطائرة إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو؛ مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الأجواء اللبنانية على الفور".

‏ وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.