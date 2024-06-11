حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 01:32 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تصديه لطائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، وأطلق باتجاهها صاروخ أرض – جو، وهو الأمر الذي أجبرها على التراجع فورًا، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وقال حزب الله في بيانٍ له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدّت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء لطائرة إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو؛ مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور".
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.