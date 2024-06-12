إطلاق أكثر من 100 صاروخ من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 11:25 صباحاً - تعرضت مستوطنات الجليل الأعلى، اليوم الأربعاء، لقصف كثيف بعد مقتل مسؤولين في حزب الله خلال الليلة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل.

وأوضحت أن رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه الشمال وصفارات الإنذار دوت في أكثر من 32 مستوطنة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن هناك قصفًا صاروخيًا كثيفًا باتجاه الجليل الأعلى والأغوار والجليل الأسفل في الشمال، وهناك دوي انفجارات بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار تدوي للمرة الأولى في طبريا منذ أكتوبر الماضي، وفي عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل.