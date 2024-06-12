فصائل فلسطينية تقصف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:28 مساءً - استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقذائف الهاون من "عيار 60" تجمعًا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة غرب مخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقالت الفصائل في بيان: "فجرنا ناقلة جند إسرائيلية في مخيم الشابورة برفح الفلسطينية، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع خسائر مؤكدة بمن كانوا داخلها".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.