الاثنين القادم بدء الدورة التدريبية الثالثة في علم التخريج ودراسة الأسانيد والعلل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 03:31 مساءً - في إطار النشاط العلمي الكبير الذي تحرص عليه جامعة الأزهر وبرعاية كريمة من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وتحت إشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعلومه عضو هيئة كبار العلماء، تبدأ يوم الاثنين القادم الدورة التدريبية الثالثة للباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الوجه البحري بمقر كلية أصول الدين والدعوة بطنطا.

وأوضح فضيلة رئيس الجامعة أن تنظيم هذه الدورة التدريبية الثالثة جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والثانية للبنين والبنات التي تخرج فيها أكثر من 250 متدربًا.

وأضاف فضيلته أن استمرارًا لهذه النجاحات المتعاقبة فقد تقرر إقامة الدورة الثالثة للبنين والبنات (بفرع الجامعة بطنطا) في علم التخريج ودراسة الأسانيد وعلم العلل والتي تقام على مدار ثلاثة أيام بتنسيق الدكتور عماد شندي، في كل يوم محاضرة نظرية وتدريبًا عمليًّا، وذلك على النحو الآتي:

المحور الأول: تخريج الأحاديث.

المحور الثاني: دراسة الأسانيد.

المحور الثالث: علل الأحاديث.

علمًا بأن الدورة تستهدف الطلاب من البنين والبنات من خريجي كليات الجامعة بشرط أن يكون أحد الدارسين في مرحلة الدراسات العليا (التمهيدي أو الماجستير أو الدكتوراه)، ويحصل المتدرب على شهادة من الجامعة باجتياز الدورة عقب الانتهاء منها.